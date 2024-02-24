Milli muharip uçağı KAAN
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. Milli muharip uçağı KAAN test uçuşunda 230 knot sürate ulaştı. KAAN; bünyesindeki süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olacak
Giriş: 24.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:51