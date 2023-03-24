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Mısır’a 50 milyon Euro’luk fabrika yatırımı

Ev aletleri üreticisi BSH, Afrika’daki ilk fabrikasını Mısır’da inşa etmek üzere temel atma törenini gerçekleştirdi. Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin (REM) önemli üretim tesislerinden olacak Mısır fabrikası 50 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek.

Mısır’a 50 milyon Euro’luk fabrika yatırımı
HABERTURK.COM

Güncel sürdürülebilirlik standartlarına sahip olacak fabrika ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık bin kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor.

BSH Ev Aletleri Grubu’nun Mısır ve Afrika Kıtası’ndaki ilk modern fabrikasının temel atma töreni, Mısırlı bakanlar, Almanya büyükelçisi, üst düzey yetkililer, devlet kurumu başkanları, milletvekilleri ile iş ve sanayi dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2024 SONUNDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

BSH Satış ve Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, yeni fabrika yatırımına ilişkin değerlendirmesinde, “Dünya genelindeki zorlu ekonomik koşullara rağmen BSH Grubu olarak, Afrika’daki ilk fabrikamızı kurmanın ve büyüme fırsatları sunan Afrika pazarlarında faaliyetlerimizi genişletmenin gururunu yaşıyoruz. BSH'nin küresel üretim ağını tamamlayıcı nitelikteki Mısır fabrikamız global olarak 41’inci üretim tesisimiz olacak. Üretimin ise 2024 yılı sonunda başlaması planlanıyor” şeklinde konuştu.

ÜRETİMİN YARISI İHRAÇ EDİLECEK

BSH’nin Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi’ndeki (REM) önemli üretim tesislerinden olacak Fırın Fabrikası Kahire yakınlarındaki 10 Ramazan Şehri’nde yaklaşık 160.000 metrekarelik bir alanda inşa edilecek. Alman teknolojisiyle Mısır yapımı ev tipi ocakların üretiminin gerçekleştirileceği fabrika yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırım ile hayata geçirilecek ve bini aşkın kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratacak. 2024 sonu itibarıyla yıllık 350 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada üretilen ürünlerin yarısının Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

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