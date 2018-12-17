Miss Universe 2018 birincisi belli oldu! Tara Madelein De Vries dereceye girdi mi?
17.12.2018 - 09:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. 2018 Miss Universe birincisi Filipinli Catriona Gray oldu. Peki yarışmada Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye girebildi mi?
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Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
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Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen yarışmada birincilik tacının sahibi Filipinli Catriona Gray oldu.
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Geçtiğimiz yılda birinciliğe layık görülen Demi Leigh Nel-Peters, Gray'e Miss Universe 2018 tacını takdim etti.
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24 yaşındaki Catriona Gray podyuma kırmızı renk iddialı bir kıyafet ile çıktı.
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Yarışmada ikinci güzel Güney Afrikalı Tamaryn Green, üçüncü ise Venezuelalı Sthefany Gutiérrez oldu.
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İspanya adına yarışmaya katılan 27 yaşındaki trans birey Angela Ponce, favoriler arasında gösterilse de dereceye giremedi.
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Yarışma öncesinde Time dergisine konuşan Ponce, "Trans kadınlar çok uzun zaman yargılandı ve görmezden gelindi. Eğer tacı bana verirlerde bu, trans kadınların da trans olmayan kadınlar kadar kadar kadın olduğunu ortaya koyacak" demişti.
Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, büyük finalin ardından Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
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"Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile ama sizler olmadan bunu yapamazdım."
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"Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen, sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler. Bu kendim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Ben yeniden kendimi keşfettim, yapabileceğimi düşünmediğin seyleri yaptım ve başardım."
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"Size minnettarım. Gerçekten kalpten size teşekkür etmek istiyorum!!!. Herkesin desteği beni çok duygulandırdı ve burada tek başıma olmadığımı fark ettim. Benim yanımda olduğunuz, inandığınız, moral verdiğiniz için tekrar çok teşekkürler. Yeni maceralarımda görüşmek üzere..."
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Geçtiğimiz Miss Universe birincisi Güney Afrikalı güzel Demi Leigh Nel-Peters olmuştu.
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