SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?

18.10.2018 - 06:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Miss Turkey 2018 kazananları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Yarışmada birinci 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Tara Madelein De Vries ise ikinci; Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. Şevval Şahin, 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek Miss World 2018'de ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Peki Miss World'e katılacak diğer güzeller kimler? İşte Miss World 2018'de Şevval Şahin'e rakip olacak dünyanın dört bir yanından güzellik kraliçeleri...

  • 1 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    1 | 40

    Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu. 24 Eylül'de düzenlenen yarışmada finale kalan 20 aday podyumda hünerlerini sergiledi. 

  • 2 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    2 | 40

    Miss Turkey birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries yarışmada ikinci, Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. 

  • 3 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    3 | 40

    Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, Türkiye'yi Miss World 2018'de temsil etmeye hak kazandı. Peki Miss World'e katılacak diğer güzeller kimler? 8 Aralık'ta düzenlenecek Miss World 2018 öncesi Şevval Şahin'in rakiplerinden bazılarını sizler için derledik. 

  • 4 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    4 | 40

    Şili - Anahi Hormazabal

     

  • 5 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    5 | 40

    Güzel olduğu kadar zeki de olan Anahi, mühendislik öğrencisi. 

  • 6 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    6 | 40

    Belarus - Maria Valilevich

     

  • 7 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    7 | 40

    Henüz öğrenci olan 21 yaşındaki model 1.76 boyunda. 

  • 8 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    8 | 40

    Ukrayna - Leonila Guz

    Daha önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Ukrayna güzeli Veronika Didusenko, Ukrayna Güzellik Yarışması'ndan diskalifiye edilmişti. Yarışmanın organizatörleri Ukrayna'nın yeni birincisini pazar günü seçti. Miss Ukrayna 2018 güzeli 19 yaşındaki Leonila Guz oldu.

     

  • 9 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    9 | 40

    Arjantin - Victoria Soto

  • 10 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    10 | 40

    İngilizce ve İspanyolca konuşabilen Arjantinli güzel 25 yaşında ve 173 boyunda. 

  • 11 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    11 | 40

    Avustralya - Taylah Cannon

    Avustralya'dan Miss World'e katılacak güzel, 1994 doğumlu. 

  • 12 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    12 | 40

    Belçika - Angeline Flor Pua belçika 

  • 13 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    13 | 40

    Pilotluk eğitimi alan Belçikalı güzelin boyu 1.68, yaşı ise 23. 

  • 14 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    14 | 40

    Bolivya - Vanessa Vargas 

  • 15 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    15 | 40

    1.73 boyundaki katılımcı 23 yaşında. 

  • 16 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    16 | 40

    Brezilya - Jessica Carvalho

    Henüz 22 yaşında olan Carvalho Brezilya'dan yarışmaya katılıyor. 

  • 17 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    17 | 40

    Bosna Hersek - Andela Paleksic 

    2018 yılında Bosna Hersek'in en güzeli seçilen Paleksic, bir zamanlar skolyozmuş. 

  • 18 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    18 | 40

    Bulgaristan - Kalina Miteva

     

  • 19 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    19 | 40

    Kanada - Hanna Begovic

    Kanada'yı temsil edecek olan güzel dans öğretmeni. 

  • 20 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    20 | 40

    Curaçao -  Nazira Colastica 

    Karayip Denizi'nin güneyindeki Curaçao'dan yarışmaya katılacak olan Colastica'nın boyu 1.74

  • 21 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    21 | 40

    Kıbrıs - Adriana Fiakka

  • 22 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    22 | 40

    Rusça, Yunanca ve İngilizce konuşabilen Fiakka, 19 yaşında. 

  • 23 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    23 | 40

    Tara Jensen - Denmark

    Danca, İngilizce, Fransıza, Almanca ve biraz Arapça konuşabiliyor.

  • 24 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    24 | 40

    İngiltere - Alisha Cowie 

     

  • 25 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    25 | 40

    Modellik yapan İngiliz güzel 19 yaşında. 

  • 26 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    26 | 40

    Fransa - Maeva Coucke 

     

  • 27 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    27 | 40

    24 yaşındaki güzel İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşabiliyor. 

  • 28 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    28 | 40

    Almanya Christine Keller 

    Almanya'nın en güzel kızı seçilen Keller'in boyu 1.78.

  • 29 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    29 | 40

    Macaristan - Andrea Szarvas 

     

  • 30 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    30 | 40

    Macaristan'ı temsil edecek güzelin boyu 1.71.

  • 31 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    31 | 40

    Portekiz - Carla Rodrigues

    25 yaşındaki güzel gazetecilik mesleğiyle uğraşıyor. 

  • 32 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    32 | 40

    Hindistan - Anukreethy Vas

  • 33 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    33 | 40

    Fransız Dili ve Edebiyatı okuyan Hint güzel anadilinin yanında Almanca ve İngilizce de konulabiliyor. 

  • 34 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    34 | 40

    İtalya - Nunzia Amato

    1.80 boyunda olan genç kadın, İtalya'nın güzellik yarışması birincisi olmaya hak kazandı. 

  • 35 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    35 | 40

    Lübnan - Mira Al Toufaıly

  • 36 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    36 | 40

    Moldova - Tamara Zaretcaıa

     

  • 37 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    37 | 40

    Hollanda - Leonie Hesselink 

     

  • 38 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    38 | 40

    Rusya - Natalya Stroeva

  • 39 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    39 | 40

    İspanya - Amaia Izar Leache

  • 40 Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
    40 | 40

    Venezuela - Veruska Ljubisavljevic

    Venezuela'nın en güzel kızı pasta şefi. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 11 dakika önce
    Belarus ipi göğüsler, ingiltere ve Venezuela da dereceye girerler
  • Misafir 19 dakika önce
    Birini verseler dünyalar benim olur
  • Misafir 23 dakika önce
    Şili Belarus yada Ukrayna gibi gözüküyor.Türkiye de sona kalan dona kalır gibi
Kalan karakter : 300

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X