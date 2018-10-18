Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?
18.10.2018 - 06:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Miss Turkey 2018 kazananları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Yarışmada birinci 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Tara Madelein De Vries ise ikinci; Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. Şevval Şahin, 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek Miss World 2018'de ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Peki Miss World'e katılacak diğer güzeller kimler? İşte Miss World 2018'de Şevval Şahin'e rakip olacak dünyanın dört bir yanından güzellik kraliçeleri...
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Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu. 24 Eylül'de düzenlenen yarışmada finale kalan 20 aday podyumda hünerlerini sergiledi.
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Miss Turkey birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries yarışmada ikinci, Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi.
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Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, Türkiye'yi Miss World 2018'de temsil etmeye hak kazandı. Peki Miss World'e katılacak diğer güzeller kimler? 8 Aralık'ta düzenlenecek Miss World 2018 öncesi Şevval Şahin'in rakiplerinden bazılarını sizler için derledik.
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Şili - Anahi Hormazabal
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Güzel olduğu kadar zeki de olan Anahi, mühendislik öğrencisi.
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Belarus - Maria Valilevich
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Henüz öğrenci olan 21 yaşındaki model 1.76 boyunda.
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Ukrayna - Leonila Guz
Daha önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Ukrayna güzeli Veronika Didusenko, Ukrayna Güzellik Yarışması'ndan diskalifiye edilmişti. Yarışmanın organizatörleri Ukrayna'nın yeni birincisini pazar günü seçti. Miss Ukrayna 2018 güzeli 19 yaşındaki Leonila Guz oldu.
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Arjantin - Victoria Soto
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İngilizce ve İspanyolca konuşabilen Arjantinli güzel 25 yaşında ve 173 boyunda.
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Avustralya - Taylah Cannon
Avustralya'dan Miss World'e katılacak güzel, 1994 doğumlu.
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Belçika - Angeline Flor Pua belçika
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Pilotluk eğitimi alan Belçikalı güzelin boyu 1.68, yaşı ise 23.
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Bolivya - Vanessa Vargas
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1.73 boyundaki katılımcı 23 yaşında.
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Brezilya - Jessica Carvalho
Henüz 22 yaşında olan Carvalho Brezilya'dan yarışmaya katılıyor.
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Bosna Hersek - Andela Paleksic
2018 yılında Bosna Hersek'in en güzeli seçilen Paleksic, bir zamanlar skolyozmuş.
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Bulgaristan - Kalina Miteva
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Kanada - Hanna Begovic
Kanada'yı temsil edecek olan güzel dans öğretmeni.
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Curaçao - Nazira Colastica
Karayip Denizi'nin güneyindeki Curaçao'dan yarışmaya katılacak olan Colastica'nın boyu 1.74
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Kıbrıs - Adriana Fiakka
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Rusça, Yunanca ve İngilizce konuşabilen Fiakka, 19 yaşında.
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Tara Jensen - Denmark
Danca, İngilizce, Fransıza, Almanca ve biraz Arapça konuşabiliyor.
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İngiltere - Alisha Cowie
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Modellik yapan İngiliz güzel 19 yaşında.
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Fransa - Maeva Coucke
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24 yaşındaki güzel İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşabiliyor.
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Almanya Christine Keller
Almanya'nın en güzel kızı seçilen Keller'in boyu 1.78.
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Macaristan - Andrea Szarvas
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Macaristan'ı temsil edecek güzelin boyu 1.71.
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Portekiz - Carla Rodrigues
25 yaşındaki güzel gazetecilik mesleğiyle uğraşıyor.
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Hindistan - Anukreethy Vas
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Fransız Dili ve Edebiyatı okuyan Hint güzel anadilinin yanında Almanca ve İngilizce de konulabiliyor.
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İtalya - Nunzia Amato
1.80 boyunda olan genç kadın, İtalya'nın güzellik yarışması birincisi olmaya hak kazandı.
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