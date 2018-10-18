Miss World 2018'de Şevval Şahin'in rakipleri kimler?

Miss Turkey 2018 kazananları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Yarışmada birinci 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Tara Madelein De Vries ise ikinci; Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. Şevval Şahin, 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek Miss World 2018'de ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Peki Miss World'e katılacak diğer güzeller kimler? İşte Miss World 2018'de Şevval Şahin'e rakip olacak dünyanın dört bir yanından güzellik kraliçeleri...