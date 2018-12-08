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Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu

08.12.2018 - 18:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Aylardır konuşulan Miss World 2018 kazananı açıklandı. 8 Aralık'ta Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World birincisi Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu. Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi etti

  • 1 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Çin'in Sanya kentinde düzenlenen Miss World birincisi belli oldu. Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon, Miss World 2018'de birinci seçildi.

     

  • 2 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor. Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan Leon'un sloganı ise "hepimizin birbirine ihtiyacı var"

     

  • 3 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Belarus, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal Yeni Zelanda ve Tayland ilk 12'ye kaldı. 

     

  • 4 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Beyaz Rusya Avrupa'nın, Meksika Amerika kıtasının, Uganda Afrika'nın, Jamaika Karayip ülkelerinin, Tayland ise Asya ve Okyanusya'nın birincisi seçildi.

  • 5 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Miss Turkey 2018'de birinci seçilip ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Şevval Şahin ise ilk 30 güzel arasında yer alamadı.

  • 6 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    Şahin yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" demişti.

  • 7 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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  • 8 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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  • 9 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
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    MISS WORLD 2018 KATILIMCILARINDAN BAZILARI ŞÖYLEYDİ:

    Victoria Soto - Arjantin

     

  • 10 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    10 | 31

    Taylah Cannon - Avustralya

     

  • 11 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    11 | 31

    Maria Vasilevich - Belarus

     

  • 12 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    12 | 31

    Jéssica Carvalho - Brezilya

     

  • 13 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    13 | 31

    Anahi Hormazabal - Şili 

     

  • 14 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    14 | 31

    Ukrayna - Leonila Guz

     

  • 15 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    15 | 31

    Arjantin - Victoria Soto

     

  • 16 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    16 | 31

    Avustralya - Taylah Cannon

     

  • 17 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    17 | 31

    Belçika - Angeline Flor Pua

     

  • 18 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    18 | 31

    Bolivya - Vanessa Vargas 

     

  • 19 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    19 | 31

    Bosna Hersek - Andela Paleksic 

     

  • 20 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    20 | 31

    Bulgaristan - Kalina Miteva

     

  • 21 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    21 | 31

    Kanada - Hanna Begovic

     

  • 22 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    22 | 31

    Danimarka - Tara Jensen

     

  • 23 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    23 | 31

    Alisha Cowie - İngiltere

     

  • 24 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    24 | 31

    Maeva Coucke - Fransa

     

  • 25 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    25 | 31

    Christine Keller - Almanya

     

  • 26 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    26 | 31

    Andrea Szarvas - Macaristan

     

  • 27 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    27 | 31

    Carla Rodrigues - Portekiz

     

  • 28 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    28 | 31

    Nunzia Amato - İtalya

     

  • 29 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    29 | 31

    Mira Al Toufaıly - Lübnan

     

  • 30 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    30 | 31

    Leonie Hesselink - Hollanda

     

  • 31 Miss World 2018 kazananı belli oldu! Türkiye'yi Şevval Şahin temsil ediyordu
    31 | 31

    Natalya Stroeva - Rusya

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