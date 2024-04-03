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        Haberler Gündem MİT’in tespit ettiği teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi - Güncel haberler

        MİT’in tespit ettiği teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

        Tunceli'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tespit ettiği, teröristlerin kullandığı 2 mağara jandarma tarafından imha edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kalıntılarını süpürmeye devam edeceğiz. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:22
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        Teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi
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        İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen ‘Şehit Savcı Murat Uzun’ operasyonunda Ovacık, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında bulunan Aliboğazı bölgesinde sarp ve kayalık arazide MİT tarafından 2 mağara tespit edildi.

        Yapılan aramalarda, teröristlerin barınak olarak kullandığı saptanan mağaralarda çok sayıda yaşamsal malzeme ve silah mühimmatı ele geçirildi.

        Delil niteliği taşıyanlara el konulurken mağaralar ve diğer malzemeler imha edildi.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından ‘Kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz’ başlığıyla açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Milli İstihbarat Teşkilatı’mızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 02 Nisan 2024 tarihinde Hozat İlçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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