Bu ayakkabılar, kadının gerçek ayakkabılarını çamur ve kirden korumak için 'dış ayakkabı' olarak giyilirdi.

Ayakkabıların boyu 20 santimetreye kadar ulaşıyordu ve bu dönemde erkek ayakkabıları gibi topuk yüksekliği, kadının da toplumdaki yerini açıklıyordu.