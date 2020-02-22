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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, Kozyatağı’ndaki yeni genel merkezinin açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada ““Kadıköy’de küçük bir dükkânda başlayan maceramız bundan böyle bu yeni merkezde devam edecek” diyen Monster Notebook kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, 2000 senesinde kurulan şirketin yeni dönem yatırımları ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Monster Notebook olarak Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmayı hedeflediklerini belirten İlhan Yılmaz, “Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi veriyoruz. Sadece oyun tutkunlarını değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan herkese hitap ediyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE OYUN PAZARI 2022’DE 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK’

Yılmaz, şunları söyledi: “Oyun dünyasına yüksek performanslı ürünler sunan bir firma olarak 2019 yurtdışı çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdüğümüz bir sene oldu. 2020’de ise Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Çok yakında Berlin’de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa’nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açıyoruz.”

Türkiye ve global oyun pazarında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Yılmaz, “Türkiye oyun pazarı globaldeki gelişmeye de bağlı olarak 2019 yılında yaklaşık yüzde 10 büyüme gösterdi. 800 milyon dolarlık bir hacmi geride bırakan Türkiye oyun pazarının 2022’de 1 milyar doları aşması bekleniyor” diye konuştu.