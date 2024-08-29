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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Monster notebook'un oyunculara özel yeni mouse modeli Pusat Ghost Pro tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        Monster notebook'un oyunculara özel yeni mouse modeli Pusat Ghost Pro tanıtıldı

        Monster Notebook, Pusat ailesinin en yeni üyesi Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse ürününü basına özel düzenlenen etkinlikte tanıttı. Pusat aksesuar ekosisteminde yer alan yeni ürün, mouse ekosisteminin en üst konumunda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:28
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        Oyunculara özel yeni mouse tanıtıldı
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        Önde gelen yerli bilgisayar üreticilerinden Monster Notebook, yeni Pusat ürün ailesini duyurdu. Kablolu kablosuz seçenekleriyle en üstün özellikleri barından ürünler oyun severlerin ilgisini çekecek özelliklerle donatılmış.

        Oyuncu odaklı yapısıyla dikkat çeken ürünlerin en üst seviyesinde yeni tasarımıyla Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse geliyor. FPS (First Person Shooter) oyunları için özel olarak geliştirilen ürün, yüksek performans sunarken hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

        HAFİF YAPISI KOLAY KONTROL SAĞLIYOR

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        Oyuncuların ihtiyaçları dinlenerek geliştirilen Pusat Ghost Pro, sade ve hafif tasarım yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam ağırlığı 54 gram olan ürün, üstün ergonomik yapısıyla rekabetçi oyunlarda her zaman avantaj sağlıyor.

        Rekabetin yüksek olduğu zorlu oyunlarda fark yaratmayı sağlayan ürün, mekanik anahtarları sayesinde uzun süreli tıklamaya imkan sağlıyor.

        80 SAAT AKTİF KULLANMA

        PixArt PAW 3395 sensörü bulunan ürün, 26.000 DPI değeri, 50G hızlanma değeri ve 650 IPS tarama hızıyla kusursuz bir okuma yeteneğiyle geliyor. 54 gram ağırlığa sahip olan ürün, 80 saat aktif kullanım imkanı tanıyor. Pusat Ghost Pro beraberinde gelen kablosuz alıcıyla mouse ile dongle arasındaki mesafeyi minimuma indirerek kesintisiz bağlantı sunuyor.

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        Pusat Ghost Pro, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kutu içerisinden çıkan 2 set ve 2 renk olarak çıkan özel Grip Tape seti, zengin bir deneyimi mümkün kılıyor. Monster yeşili ve siyah renkleriyle kişiselleştirme imkanı tanıyan ürün, ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor. Kutu içerisinde şarj kablosu ve 2 adet Monster logo çıkartma da yer alıyor. Ayrıca yüzde 100 PTFE malzemeden üretilmiş süper kaygan skatezler de kutu içerisinden çıkıyor.

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