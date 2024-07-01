Montella'dan flaş sözler: Arda'yı oynatmamak mümkün değil!

"O BAŞKA BİR MAÇ, BU BAŞKA MAÇ"

Geçtiğimiz mart ayında Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Montella, "İlk yarısı o maçın son derece eşitti. Herhangi bir başka bir skorla da bitebilirdi. İlk yarı itibarıyla iki takım da maçı kazanabilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık ve bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimi hatırlamıyorum. O başka bir maç, bu başka maç. Ralf bunu biliyor. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur" ifadelerini kullandı.