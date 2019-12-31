Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen motorlu taşıtlar vergisinde (MTV),2020 yılı için ödenecek tutarlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Açıklanan tabloda, tescil tarihi 1 Ocak 2018 sonrası olan araçların MTV'sini belirleyen matrah tutarının da yeniden değerleme oranında arttığı görüldü.

Öyle ki, 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak yeni tutarlara göre, tescil tarihi 2018 sonrası olan araçlar için en düşük matrah değeri 51 bin 800 TL oldu.

Dolayısıyla, 1 Ocak 2018 itibariyle satın alınan otomobiller için yeni MTV oranlarına bakıldığında, yaşı en fazla 3 ve vergisiz fiyatı 51 bin 800 TL'ye kadar olan bir otomobilin 2019 yılı MTV'sinin 964 TL olduğu görülüyor.

EN YÜKSEK MATRAH DEĞERİ 616 BİN 500 TL

1 Ocak 2018 itibariyle satın alınan ve yaşı en fazla 3, vergisiz fiyatı da 51 bin 800 TL'ye kadar olan ve en fazla 1.6 litre hacimli bir otomobilin 2019 yılı MTV'si 1678 TL olarak açıklanıyor.





Türkiye'de çok satılan araçların girdiği 1.6 litre motor hacimli, matrahı 81 bin 100 liraya kadar olan ve yaşı en fazla 3 olan otomobillerin de MTV'sinin ise, yeniden değerleme oranı birlikte 2020 yılında 1846 TL olacağı fark ediliyor.