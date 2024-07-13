Muğla'da tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
Muğla'nın Ula ilçesinin 'Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada, 11 yaşındaki Melisa Gültekin ile 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır, 33 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Muğla'da yürekleri yakan kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi.
MİNİBÜSÜN FRENİ PATLADI
Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.
11 YAŞINDAKİ MELİSA CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre kazada Melisa Gültekin (11) ile 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 33 kişi ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CENAZE ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.