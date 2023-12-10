Tenzor International Cup Yelken Yarışları´nda son gün heyecanı

Bodrum'da J-70 sınıfı teknelerin yer aldığı Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda kış etabı bugün yapılacak yarışlarla sona erecek.

Bodrum´da 7-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen Tenzor International Cup Yelken Yarışları, final gününde yapılacak mücadelelerle tamamlanacak. Dolce Vita Takımı kaptanı Alisa Kirilyuk, Russian Bogatyrs Takımı kaptanı Konstantin Besputin ve Azurro Takımı kaptanı Kerem Özkan ve ailesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yelken yarışlarında mücadele eden kadın sporculardan olan Alisa Kirilyuk, ilk gün çok zor şartların olduğunu belirterek, "Dün çok aşırı bir yağmur vardı. O yağmurda beklemek bir yelkencinin bütün enerjisini alıyor. Çok zor bir gündü. İkinci günde şartlar uygundu. Rüzgar harikaydı. Yarış keyifli geçti. Rüzgar yarışın daha güzel geçmesine yardımcı oldu. Gelecekte çok daha fazla takımın olacağını biliyorum, buna inanıyorum. 'Bir kadın olarak dümende oturmak zor olmuyor mu?' diye soruyorlar bana. Ben de 'Benim için gayet keyifli oluyor' diyorum. Erkeklere karşı mücadele etmekten keyif alıyorum'' dedi.

KONSTANTIN BESPUTIN: DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI İÇİN İYİ BİR LOKASYON

Russian Bogatyrs Takımı kaptanı Konstantin Besputin de, Bodrum´da ikinci kez yarıştığını anımsatarak, "Lokasyon çok iyi, şartlar çok iyi, gayet güzel bir yarış oluyor. Türkiye´de yarışın hazırlanması ve gerçekleşmesinde herkes gayet rahat ilerliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonaları için iyi bir lokasyon. Daha iyi yarışların olacağını düşünüyorum. Biz takım olarak burada yarışmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

KEREM ÖZKAN: AİLECE KATILAN TEK TAKIMIZ

Azurro Takımı kaptanı Kerem Özkan ise, "Ufak yaşlardan bu yana yelken yarışlarına katılıyorum. Bu kez ailecek buradayız. Kızım, oğlum ve teyzeleri bizimle. Ailece katılan tek takımız" diye konuştu.

Kerem Özkan´ın kızı Neşe Selin Özkan (14) ve oğlu Alp Ege Özkan, Azurro organizasyonun en genç sporcuları olarak dikkati çekiyor.

Neşe Selin, yarışta dümen tuttuğunu anlatarak, "Babamla yarışıyor olmak güven veriyor. Gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. Babam teknede daha sert. Teknede bir hamleyi hemen yapmanız gerekiyor. İmkanlarınız ve kendinizi destekleyen bir ailenizin olması çok önemli" şeklinde konuştu.

Alp Ege ise, "12 yaşındayım. Teknede babam ne derse onu yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum" dedi.

Azurro takımında yer alan teyze Ayşe Derment (52) de, "Çocukların teyzesiyim. Çok keyifli. Çok geç başladım. 52 yaşındayım ve ilk yarışım. Çok keyifli bir gün geçirdim" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alisa Kirilyuk´un açıklamaları

-Konstantin Besputin´in açıklamaları

-Kerem Özkan ve ailesinin açıklamaları

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DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Metin ARSLANCAN

2023-12-10 13:10:18