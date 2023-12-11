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        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:44
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        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Öte yandan botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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