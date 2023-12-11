İstanbul'da iş insanı Serdar Sözbir'in (59) silahla yaralandığı olayda kaçan şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı.

Geçen perşembe günü gece saatlerinde Altunizade'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iş insanı Serdar Sözbir, sağa sola ateş eden bir kişiyi uyardığı için silahlı saldırıya uğradı.

İş insanı Serdar Sözbir

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, iş insanını yaralandığı olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheli Bora S. yakalandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Bora S.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin, "Husumetli olduğum kişiler vardı. Araçla yanımdan geçen birilerini onlara benzettim. Havaya ateş ettim. O sırada Serdar Sözbir geldi. Aracından indi. 'Kim havaya ateş açtı' diyerek küfretti. Bana mı küfrettin deyince 'Sen ateş ettiysen sana küfrettim' dedi. Bunun üzerine tartıştık. Tartışma sırasında ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Emniyette işlemeleri tamamlanan şüpheli Bora S. adliyeye gönderildi.

Öte yandan, Kurtlar Vadisi dizisinin bazı bölümleri iş insanı Sözbir'in sahibi olduğu otelde çekilmişti.

*Haberin görselleri DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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