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        Haberler Gündem Otel işletmecisi Serdar Sözbir, bu kişinin silahlı saldırısına uğradı - Gündem Haberleri

        Otel işletmecisi Serdar Sözbir, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı

        İstanbul Üsküdar'da havaya ateş eden bir kişiyi uyaran otel işletmecisi ve iş insanı Serdar Sözbir, bu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan İş insanının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 09.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:27
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        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
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        Birçok televizyon dizisine ev sahipliğ yapan Üsküdar Sözbir Otel'in sahibi Serdar Sözbir, otomobiliyle seyir halindeyken Altunizade'de alkollü bir kişinin havaya ve bir işyerine ateş ettiğini gördü.

        İKAZ EDİNCE SALDIRIYA UĞRADI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı Sözbir havaya ateş eden kişiyi uyardı. İddialara göre uyarıya sinirlenen kişi Sözbir’i kurşun yağmuruna tuttu.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Göğüs karaciğer kısmına 2 kurşun, kasık bölümüne de bir kurşunun isabet ettiği iş insanı çevreden yetişenler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Sözbir'in durumunun ağır olduğunu belirtilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Serdar Sözbir
        #haberler
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