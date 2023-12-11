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        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa kasa dolacak!

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı maddi olarak da büyük önem taşıyor. Gruptan çıkmak için rakibini mağlup etmesi gereken sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmesi halinde astronomik bir gelirin sahibi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:48
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda kader maçına çıkacak.

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        Gruptaki 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

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        Galatasaray için Kopenhag karşısında alınacak galibiyet, maddi olarak da büyük önem taşıyor.

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        Cimbom, maçtan 3 puanla ayrıldığı takdirde öncellikle 2 milyon 800 bin euroluk galibiyet priminin sahibi olacak.

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        Okan Buruk'un ekibi, ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9 milyon 600 euroluk tur parasını da kasasına koyacak.

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        Galatasaray böylece, Parken Stadı'nda kazanması halinde toplam 12 milyon 400 bin euronun sahibi olacak.

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        Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde bu sezon şimdiye kadar 31 milyon 200 bin euro gelir elde etti.

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        Galatasaray'ın Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43 milyon 600 bin euroya ulaşacak.

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