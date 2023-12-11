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        Haberler Gündem Yargı Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi! Evlenen kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak - Gündem Haberleri

        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!

        Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2023 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinde yer alan ve evlenen kadınların yalnızca evlenmeden önceki soyadlarını kullanmalarını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bulduğu için iptal etmişti. İptal kararı yürürlüğe girmeden yeni bir düzenleme sinyali geldi. Henüz taslak halinde olan yeni yargı paketinde Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi yeniden düzenlenecek. Buna göre, kadınlar kendi soyadlarını eşlerinin soyadları önünde kullanmaya devam edecek ve tek başına bekarlık soyadını kullanamayacak.

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        Giriş: 11.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:48
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        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
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        Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2023 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinde yer alan ve evlenen kadınların yalnızca evlenmeden önceki soyadlarını kullanmalarını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bulduğu için iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, iptal kararının 9 ay sonra, yani 28 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu karar, resmi olarak 28 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını, tek soyad olarak evlendikten sonra da kullanabileceklerdi.

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        Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yürürlüğe girmeden yeni bir düzenleme sinyali geldi. Henüz taslak halinde olan yeni yargı paketinde Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi yeniden düzenlenecek. Buna göre, kadınlar kendi soyadlarını eşlerinin soyadları önünde kullanmaya devam edecekler.

        YALNIZCA BEKARLIK SOYADLARINI KULLANAMAYACAKLAR

        AYM’nin iptal kararı sonrası AK Parti yasal düzenleme için harekete geçti. Teklif, kadınların evlenmekle kocalarının soyadını alacaklarını, ancak dilerlerse kocalarının soyadı önünde önceki soyadlarını da kullanabileceklerini belirtiyor.

        Eğer bu teklif yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda kadınlar yalnızca bekarlık soyadlarını kullanamayacaklar. Böylelikle, evlenen kadının kocasının soyadını alacağı, ancak dilerse kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği uygulamasına devam edilecek.

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        #bekarlık soyad
        #yargı paketi
        #haberler
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