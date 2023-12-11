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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!

        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!

        Konya'da, ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. C.S.'nin ilk ifadesinde ise nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığı ve nişanlısını da sevdiğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:13
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        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
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        Konya'nın Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi (13) aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

        NİŞAN SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

        DHA'da yer alan habere göre 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

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        Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

        KORUMA ALTINA ALINDI

        Yapılan inceleme sonucu C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

        AİLESİNİN BASKISI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşındayken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı! Haberi Görüntüle
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