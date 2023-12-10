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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar! - Konya haberleri

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 13 yaşındaki C.S., ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Nişana ait görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:42
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        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
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        Konya'da, "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı C.S.'yi (13) aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

        NİŞAN MERASİMİ SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

        DHA'da yer alan habere göre 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

        JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

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        Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

        AİLE FERTLERİNİN İFADESİ ALINDI

        Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

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        #Konya
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