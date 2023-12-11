Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız ajansına takımdaki oyuncuların transfer durumuyla ilgili konuştu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kulüpteki kadro dışı kalan isimler hakkında konuştu.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Fransız haber ajansı AFP'ye özel açıklamalarda bulundu.
Arat,"İyi fırsatlar çıkarsa bu oyunculardan Ocak ayında çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Arat ayrıca transfer planlamasına dair açıklamalarda bulunarak "Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak. Kış transfer pazarında takımımızdaki boşlukları dolduracağız." ifadelerini kullandı.