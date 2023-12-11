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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız ajansına takımdaki oyuncuların transfer durumuyla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 20:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:16
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kulüpteki kadro dışı kalan isimler hakkında konuştu.

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        Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Fransız haber ajansı AFP'ye özel açıklamalarda bulundu.

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        Arat,"İyi fırsatlar çıkarsa bu oyunculardan Ocak ayında çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Arat ayrıca transfer planlamasına dair açıklamalarda bulunarak "Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak. Kış transfer pazarında takımımızdaki boşlukları dolduracağız." ifadelerini kullandı.

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        Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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