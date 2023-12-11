Bodrum'da arızalanan tekne ile bottaki 136 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nınBodrumilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne ile lastik bottaki 136 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Aralık'ta saat 16.40'ta Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, 83 kaçak göçmeni kurtarırken, 3 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 10.30'da da Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 53 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 136 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

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