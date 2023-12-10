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        Bodrum açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne ve lastik bottaki 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:46
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        Bodrum açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne ve lastik bottaki 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan lastik bottaki 53, yelkenli teknedeki 83 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Öte yandan yelkenli teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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