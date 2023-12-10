Dušan Tadić, Beşiktaş galibiyetini Can'lı kutladı

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek 40 puanla liderliğini korudu.

Maçta bir gol atıp, bir gol pası veren Fenerbahçeli Dušan Tadić, galibiyeti maç sonrası gittiği Sibel Can'ın konserinde kutladı.

Arkadaşlarıyla gittiği konserde Dušan Tadić, Sibel Can'ın bazı şarkılarına eşlik etti.

Misafirlerine sürprizler yapmayı seven Sibel Can, bu kez bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden, Türk saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray’ı sahnesinde ağırladı.

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‘Gönül Dağı’, ‘Çiçekler Ekiliyor', ‘Bahçe Duvarından Aştım’ adlı eserleri seslendiren Altunsaray’ın Sibel Can ile ‘Sen Benimsin Ben Seninim’ adlı esere yaptığı düet ise dinleyicilerden büyük alkış aldı.