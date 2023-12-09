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        Haberler Gündem Zonguldak'ta meydana gelen ikinci heyelanda kaybolan iki kişi için kurtarma çalışmaları başladı - Öne Çıkan Haberler

        Zonguldak'ta meydana gelen ikinci heyelanda kaybolan anne ve oğlu için kurtarma çalışmaları başladı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı. İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede ekip üyelerinden bazıları yaralandı. Habertürk'e açıklamada bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Yıkılan eve müdahale ederken ikinci bir heyelan oldu. Müdahale ekibinden 17 kişi yaralandı, 2 kişinin durumu ağır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.12.2023 - 23:24 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:35
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        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
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        Zonguldak'ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

        İKİNCİ HEYELANDA KURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama-kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

        VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 2 VATANDAŞIMIZIN DURUMU CİDDİ

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Habertürk'e şu açıklamayı yaptı:

        Yaklaşık 36 saattir Zonguldak merkez ve ilçelerimizde aralıksız yağış devam ediyor. Akşam saatlerinde 19.56'da merkez Asma mahallesinde bir evin üzerine heyelan gelmesi üzerine 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı ihbarı geldi. Onun üzerine AFAD, itfaiye, UMKE ekiplerimiz müdahaleye başladılar. Tam onlara ulaştığı anda maalesef ekiplerin çalıştığı alana daha büyük bir heyelan oldu. 17 yaralımız var şu anda. Bütün yaralılarımız hastanelere ulaştırıldı. Şu anda heyelan bölgesini tahliye ettik. Oradaki bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. Emniyetli bir şekilde sadece orayı arayacak ekip heyelan bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. İlk enkazda kalan 2 vatandaşımız, biri 85 yaşında Perihan Çakar, oğlu 45 yaşlarında Sait Çakar, enkaz altında. İkinci heyelanda enkaz altında kalan ekiplerimizden yok diye değerlendiriyoruz. 17 arkadaşımızı hastanelere tahliye ettik. Yaralıların hepsi hastanelere ulaştı, tedavileri yapılıyor. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu arkadaşlarımız bildirdi. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyor. Sabah Ereğli-Alaplı yolunda heyelan oldu. Çalışmalarla yol açıldı. Gün içerisinde bütün teknik ekiplerimiz riskli heyelan bölgelerini gözetlemek üzere çalışma yapıldı. Şu anda yağış devam ediyor. Sabaha kadar da yağışın devam edeceği öngörülüyor. Bütün ekiplerimiz ayakta.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Zonguldak heyelan
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