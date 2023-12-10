Beşiktaş'ın kabus sezonu!

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe karşısında 4 yıl sonra mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda hayal kırıklığı yaşatıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen Beşiktaş, Süper Lig'de de umduğunu bulamıyor.

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2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.