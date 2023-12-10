Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

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