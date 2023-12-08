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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yakalama kararı!

        Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yakalama kararı!

        Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama talep etti!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:26
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        Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yakalama kararı!
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        İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANMAMIŞTI

        Hayatını kaybeden motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer.
        Hayatını kaybeden motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer.

        Kazanın ardından Mohamud tutuklanmadı. Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Kazada adli trafik bilirkişisinin raporu çıktı.

        RAPORDA KUSURLU OLDUĞU YER ALDI

        Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud.
        Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud.

        Savcılığa sunulan raporda, ölen Göçer'in kusuru bulunmazken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi.

        SAVCILIKTAN YAKALAMA TALEBİ

        Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama talep etti!

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        #somali
        #Son dakika haberler
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