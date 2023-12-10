Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti

Kızının düğününden dönerken kazada yaşamını yitirdi, 4 yaralı Aksaray'da kızının düğününden çıkıp Ankara'daki evine dönerken meydana gelen kazada, araçtaki 61 yaşındaki Sayinur Deniz hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Aksaray'da sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanıp, takla attı. Kazada kızının düğünden dönen araçtaki Sayinur Deniz (61) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Acıgöl ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fetih Eroğlu (66) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Fetih Eroğlu, eşi Müceste Eroğlu (65), baldızı Ümmügülsüm Yılmaz Keleş (66), kardeşi Sayinur Deniz ile yakını Nezaket Yılmaz (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılardan Sayinur Deniz, ambulansla kaldırıldığı Gülağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Sayinur Deniz'in, kızı Elif'in Osmaniye'de düzenlenen düğününe katıldıktan sonra Ankara'daki evlerine dönerken kazanın meydana gediği öğrenildi.