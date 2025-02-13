Kütahya'da olay, dün öğleden sonra Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’nin kaldığı eve gitti.

TORNAVİDA İLE 18 YERİNDEN YARALADI DHA'daki habere göre bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI REKLAM İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ Tedaviye alınan G.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ORMANDA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ Kaçan şüpheli Y.G.’nin bir süre ormanda kaçıp saklandığı belirlendi. Araştırmalarını sürdüren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.’nin Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde olduğunu belirledi.