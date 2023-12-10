Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.