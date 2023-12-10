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        Muğla'da günlük 3 ton ceviz işleme kapasitesine sahip tesis kuruldu

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, yörenin coğrafi işaretli cevizlerinin işlenerek değer kazanması amacıyla kurulan tesis hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:10
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        Muğla'da günlük 3 ton ceviz işleme kapasitesine sahip tesis kuruldu
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        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, yörenin coğrafi işaretli cevizlerinin işlenerek değer kazanması amacıyla kurulan tesis hizmet vermeye başladı.

        Kavaklıdere ilçesinde coğrafi işaretli cevizin ürün kalitesi ve pazar imkanının artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının destekleri ile ceviz kırma, boylama, taşıma bandı, çuval ağzı dikme makinelerinin bulunduğu, günlük 3 ton ürün işleme kapasitesine sahip tesis kuruldu.

        Üreticiler ve kooperatif üyelerinden toplanan cevizler burada birtakım işlemlerden geçirildikten sonra pazara sunuluyor.

        Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yasin Gürler, AA muhabirine, bölgelerindeki ceviz üreticilerinin emeklerinin karşılığını almalarını istediklerini söyledi.

        Üreticilerle ortak çaba gösterdiklerini belirten Gürler, "Amacımız coğrafi işaretli Kavaklıdere cevizimizi hak ettiği değerde pazara sunmak ve kaliteli ürün elde etmek. Tesisimizde günlük yaklaşık 3 ton ceviz işliyoruz." dedi.

        Tesisin Muğla'da tek olduğunu anlatan Gürler, özellikle çevre ilçelerden yoğun ilgi gördüklerini, üreticilerin ürünlerini değerlendirdiklerini kaydetti.

        Kavaklıdere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz da ilçede 3 bin 600 dekar alanda yaklaşık 50 ton ceviz üretimi yapıldığını ifade etti.

        Coğrafi işaretli cevizin bölgenin en çok üretilen ürünleri arasında yer aldığına dikkati çeken Kaçmaz, "İlçemiz, Muğla'nın en küçük ilçesi olmasına rağmen tarımsal üretimle, birçok ürünle öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi coğrafi işaretli cevizimiz. Kooperatifimiz cevizin kalibrasyonundan paketlemesine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz." diye konuştu.

        Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık ise bugüne kadar üreticileri üretim ve pazarlama anlamında desteklediklerini dile getirdi.

        İlçede 60 dönüm ceviz bahçesi bulunan Yüksel Öz de cevizlerinin tesiste işlendiğini ve yaklaşık 1,5 ton ürün aldığını söyledi.

        - Coğrafi işaretli Kavaklıdere cevizi

        Muğla'nın 880 metre rakıma sahip Kavaklıdere ilçesinde yetişen yöresel cevizin yağ oranı oldukça yüksek. İlçenin serin ve nemli iklim özellikleri dolayısıyla PH değeri de yüksek olan ceviz, zengin mineral yapısına sahip bulunuyor.

        Benekli kabuğu ve diğer cevizlere göre belirgin iriliğiyle dikkati çeken Kavaklıdere cevizi iç piyasada ilgi görüyor.

        Farklı aroma ve tada sahip Kavaklıdere cevizi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla 2020'de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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