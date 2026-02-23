Muğla açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

