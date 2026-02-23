Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek

        Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek

        Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nde (MAYBİR) düzenlenen toplantıda MAYBİR Başkanı Yılmaz Kaya, dünya çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla’da düzenlenecek kongrenin 19-22 Kasım'da Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel’de yapılacağını, 2008 yılından bu yana düzenlenen kongrenin arıcılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak öne çıktığını kaydetti.

        Kaya, birlik tarafından organize edilen kongrenin Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğiyle gerçekleştirileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Apimondia'nın da destek vereceğini ifade etti.

        MAYBİR Onursal Başkanı Ziya Şahin ise dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının Türkiye'de, bunun yüzde 70’lik kısmının da Muğla’da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kongre ile çam balının uluslararası tanınırlığının artırılması ve sektörün rekabet gücünün geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Şahin, kongrede Türkiye ve dünya arı ve bal üreticilerinin biraraya gelerek ortak çalışmalara imza atacağını kaydetti.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı ise kongre kapsamında akademik bildiriler, teknik oturumlar, paneller ve çalıştaylar düzenleneceğini, bu kapsamda arı sağlığı, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliğinin etkileri, arı ürünlerinde kalite, pazarlama ve markalaşma gibi konuların ele alınacağını belirtti.

        Avcı, "Üretici konuşuyor" ve "Sektör konuşuyor" başlıklı panellerde sahadaki deneyimlerin paylaşılması planlanırken, ormancılık çalıştayında çam balı üretiminin ekosistem temelli sürdürülebilirliğinin değerlendirileceğini dile getirdi.

        Kongre kapsamında ayrıca yarışmalar ve Türkiye Arıcılık Ödülleri düzenlenerek sektördeki yenilikçi çalışmalar teşvik edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü
        Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü
        Kalbine yenilen Uzman Çavuş Keskin Köyceğiz'de toprağa verildi
        Kalbine yenilen Uzman Çavuş Keskin Köyceğiz'de toprağa verildi
        Datça'da kadınlar dünya barışını konuştu
        Datça'da kadınlar dünya barışını konuştu
        Seydikemer'de heyelan sonrası ekipler çalışmalarını sürdürüyor
        Seydikemer'de heyelan sonrası ekipler çalışmalarını sürdürüyor
        MSKÜ'de Enerji Okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirildi
        MSKÜ'de Enerji Okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirildi
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi