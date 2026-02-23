Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da kadınlar dünya barışını konuştu

        Muğla'nın Datça ilçesinde biraraya gelen kadınlar, Ortadoğu'daki savaşların ve göçlerin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da kadınlar dünya barışını konuştu

        Muğla'nın Datça ilçesinde biraraya gelen kadınlar, Ortadoğu’daki savaşların ve göçlerin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini bildirdi.


        Datça Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen buluşmada, farklı görüşlerden yaklaşık 75 kadın “barış” başlığı altında bir araya geldi.

        Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Datça Cemevi ile siyasi partilerin temsilcileri, mimarlar ve bağımsız kadınların katıldığı toplantıda görüşler konuşuldu.


        Ortak önerilerin eylem planına dönüştürülerek paylaşılacağı, kadınların sesini güçlendirmenin barış mücadelesinin temel parçası olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Seydikemer'de heyelan sonrası ekipler çalışmalarını sürdürüyor
        Seydikemer'de heyelan sonrası ekipler çalışmalarını sürdürüyor
        MSKÜ'de Enerji Okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirildi
        MSKÜ'de Enerji Okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirildi
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi
        Kültür ve Turizm Bakanlığının film ve dizi projelerine desteği turizmcileri...
        Kültür ve Turizm Bakanlığının film ve dizi projelerine desteği turizmcileri...
        Muğla'da heyelan yaşanan alan havadan görüntülendi
        Muğla'da heyelan yaşanan alan havadan görüntülendi
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı