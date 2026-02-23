Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:08 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Şubat arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 22 narkotik olayına müdahale edildi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirdi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

