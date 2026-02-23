Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Şubat arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 22 narkotik olayına müdahale edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirdi, 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

