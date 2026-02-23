Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

        Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

        Giriş: 23.02.2026 - 14:48
        Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

        Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

        Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniçiftlik Jandarma Tim Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kamil Keskin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Yapılan otopsinin ardından cenazesi Muğla'daki babaocağına getirilen Keskin için Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

        Bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Keskin'in cenazesi Toparlar Camisi'nde kılınan namazın ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile siyasi parti temsilcileri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

