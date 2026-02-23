Kültür ve Turizm Bakanlığının film ve dizi projelerine desteği turizmcileri de sevindirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıklaması turizmcileri de memnun etti.



Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde turizmcilik yapan Ali Mürşit Yağmur, 100 bin dolara kadar ulaşabilen teşvik mekanizmasının yalnızca yapım sektörünü değil, destinasyonların küresel görünürlüğünü de doğrudan etkileyen stratejik bir adım olduğunu söyledi.



Dalyan'ın bu fırsat kapsamında Türkiye'nin en güçlü adaylarından biri olduğunu belirten Yağmur, "Dalyan, Türkiye'nin en doğal film platosudur. Çünkü burada dekor kurulmaz ve doğa zaten hazırdır. Nehirler, sazlık kanallar, antik kent dokusu, kaya mezarları, eşsiz plajlar ve korunmuş ekosistem aynı coğrafyada buluşuyor." dedi.



Fethiye ile Marmaris'in tam ortasında konumlanan Dalyan'ın, Güney Ege'nin merkez üssü niteliğinde olduğunu vurgulayan Yağmur, Göcek koyları, Ölüdeniz, Sarıgerme, Dalaman, Akyaka, Gökova Körfezi, Köyceğiz ve Yuvarlakçay gibi önemli turizm destinasyonlarının kesişim noktasında yer aldığını ifade etti.



Dalyan'ın, Dalaman Uluslararası Havalimanı'na olan yakınlığın ise yapım ekipleri açısından ciddi bir lojistik avantaj sağladığını belirten Yağmur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir yapım ekibi Dalyan'ı merkez aldığında koy sahneleri, antik kent atmosferi, nehir yaşamı, marina görüntüleri, kırsal hayat ve doğal yaşam temalı çekimleri birkaç saatlik mesafede gerçekleştirebiliyor. Bu çeşitlilik hem prodüksiyon maliyetlerini azaltıyor hem de yaratıcı özgürlüğü artırıyor. Dalyan'ı farklı kılan unsur yalnızca doğal güzellikleri değil bölgedeki kültürel çeşitliliği. Bölgede kültürünü koruyan yerel halk ile sonradan yerleşmiş yerli ve yabancı topluluklar bir arada yaşıyor. Doğayla iç içe bir hayat sürenler, butik turizm işletmecileri, sanatla uğraşanlar ve uluslararası yaşam tarzını benimseyen farklı komüniteler güçlü bir sosyal zemin oluşturuyor. Bu yapı, hikaye anlatımı açısından son derece zengin bir potansiyel sunuyor."



- "Yapımcılara davet"



Dünya genelinde yükselen "ekran turizmi" trendine de değinen Yağmur, bir film ya da dizinin, bölgeye uzun vadeli marka değeri kazandırdığına dikkati çekti.



Dalyan'ın yalnızca bir tatil beldesi değil, çok katmanlı bir yaşam alanı olduğuna işaret eden Yağmur, "Doğal ve kültürel dokusu korunarak gerçekleştirilecek nitelikli yapımlar, hem bölgesel ekonomiye katkı sağlar hem de Türkiye'nin uluslararası tanıtımına güçlü bir destek verir. Yapımcılarımızı ve sektör temsilcilerini Dalyan'ı yerinde görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

