Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, koylarda gönüllü olarak temizlik faaliyetleri yürüten Özcan Köylübay'a takdir belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan çevre gönüllüsüne takdir belgesi

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, koylarda gönüllü olarak temizlik faaliyetleri yürüten Özcan Köylübay'a takdir belgesi verdi.

        Kaya, Marmaris'te çevre temizliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik duyarlılık ve örnek çalışmaları dolayısıyla Özcan Köylübay'ı makamında ağırlayarak takdir belgesi takdim etti.

        Kaymakam Kaya, yaptığı konuşmada Köylübay'ın uzun yıllara dayanan çevre faaliyetleri, özverili çabasıyla toplum adına kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

        Doğaya sunulan her katkının geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirten Kaya, "Çevreyi korumak yalnızca bugünün değil yarının da sorumluluğu. Yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalarından dolayı Özcan Köylübay'a teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ancak ortak bilinç ve gönüllü katkılarla mümkün olacaktır." diye konuştu.

        Köylübay'a hediye de veren Kaymakam Kaya'ya Kaymakam Adayı Birkan Göktaş, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Seçkin Karakaya eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanlığının film ve dizi projelerine desteği turizmcileri...
        Kültür ve Turizm Bakanlığının film ve dizi projelerine desteği turizmcileri...
        Muğla'da heyelan yaşanan alan havadan görüntülendi
        Muğla'da heyelan yaşanan alan havadan görüntülendi
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Datça'da öğrencilere fotoğrafçılık semineri verildi
        Datça'da öğrencilere fotoğrafçılık semineri verildi
        Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden yaşanan heyelana anında müdahale
        Muğla Büyükşehir ekiplerinden yaşanan heyelana anında müdahale