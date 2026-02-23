Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Gümüşlük Mahallesi Çaltılık mevkisinde aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Polat D. (15) aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.D'yi (17) gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.