        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 23.02.2026 - 17:23
        Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan çocuk öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.


        Gümüşlük Mahallesi Çaltılık mevkisinde aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Polat D. (15) aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Polat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.D'yi (17) gözaltına aldı.

