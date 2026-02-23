Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da belediye otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:06
        Marmaris-İçmeler hattında çalışan otobüse binen kadın yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

        Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kişiye yardım etmeye çalıştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Gönen, ulaşım daire başkanlığıyla iletişim kurduktan sonra güzergahını değiştirerek yolcuyu Özel Ahu Hastanesi'ne götürdü.

        Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaşananlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

