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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, 23 puanla 6 .sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:00
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Gaziantep Kalyon

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus

        Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

        Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

        Ligde son 2 maçını kaybeden evsahibi Gaziantep de güçlü rakibini yenip hem kötü seriye son vermek hem de moral kazanmayı hedefliyor.

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        TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ KAYBETMEDİ

        Gaziantep FK ile Trabzonspor 16. kez birbirine rakip oluyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

        Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan, Kerem, Arif ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe ise yer almıyor.

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