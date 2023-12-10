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        Bodrum'da Amiral Turgut Reis Futbol Sahası törenle açıldı

        Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yenilenen Amiral Turgut Reis Futbol Sahası'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:14
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        Bodrum'da Amiral Turgut Reis Futbol Sahası törenle açıldı
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        Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yenilenen Amiral Turgut Reis Futbol Sahası'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

        Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla İl Başkanı Mehmet Top, Bodrumspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri, Karabağ Mahalle Muhtarı Ali Saygı, ilçe spor kulüpleri başkanları ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Başkan Aras, yaptığı açılış konuşmasında 4,5 yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak spor alanında yapılan altyapı tesislerinin başarının yolunu açtığını söyledi.

        Bodrum'daki amatör spor kulüplerine her zaman destek olduklarını belirten Aras, bundan sonraki hedeflerinin Gümüşlük'teki futbol sahasının da çağdaş, çocuklara yakışır bir sahaya kavuşturmak olduğunu ifade etti.

        Bahçelievler'de yapılmakta olan spor kompleksinde tenis sahası, basket sahası, halı saha ve okçuluk parkurunun yer alacağını ve Turgutreis'in çok kısa zaman içinde kapalı spor salonu projesine kavuşacağının müjdesini de veren Aras, bundan sonraki yatırımların üstyapı olarak devam edeceğini, altyapı olmadan üstyapının olamayacağını kaydetti.

        Açılışa katılan Bodrum FK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de iş insanı ve futbola gönül verenler olarak, amatör futbol ile ilgili ellerinden gelebilecek her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

        Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Top da Amatör Spor Kulüpleri olarak gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmayı ve 7'den 70'e herkesi spora yönlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Konuşmanın ardından Mehmet Top ve Turgutreis Spor Kulübü Başkanı Melih Aydoğan tarafından Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür plaketi takdim edildi.

        Açılışın ardından futbol sahasında incelemelerde bulunan Başkan Aras, genç futbolculara futbol topu hediye etti. Amatör kulüp sporcuları sahanın ortasında dev Türk bayrağı açtı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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