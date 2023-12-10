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İbrahim Yıldız (Habertürk): Kadıköy’de geçen sezon 10 kişi kalan Beşiktaş’a yenilen Sarı-Lacivertliler, büyük üstünlük sağladıkları maçta rövanşı da almış oldu. Fenerbahçe; oyun süresince ne yaptığını bilen, plana sadık kalan, oyunu bırakmayan, mücadeleden yılmayan, sürekli golü düşünen, kazanma arzusu olan bir anlayışı sahaya yansıttı. Sarı-Lacivertliler takım olarak harika işler yaptı. Bekler tüm atakların içerisindeydi. Beklenenin aksine çok koştular. Tek aksayan yanları stoperleriydi. Fenerbahçe’nin güzel, coşkulu harika performansı kaliteli ayakları ile birleşince arzulanan sonuç ortaya çıktı.

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İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dzeko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu. Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadic'le çok iyi işledi. Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti. Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim.