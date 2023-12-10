En iyi film dalında Oscar'ın en güçlü adayları

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ORIGIN



‘Selma’ (2014) ve ‘A Wrinkle in Time’ (2018) gibi filmleriyle tanınan Ava DuVernay’in yönettiği ‘Origin’, Isabel Wilkerson’un ‘Caste: The Origins of Our Discontents’ adlı otobiyografik yanlar taşıyan kitabından yapılan bir uyarlama… ABD’deki ırk ayrımcılığını konu alan filmde Wilkerson, yaşadığı trajedinin ardından filme adını veren kitabını yazmak için bir yolculuğa çıkıyor. Venedik Film Festivali’nde yarışmalı bölümde yer alan ‘Origin’de Isabel Wilkerson’u Aunjanue Ellis canlandırıyor. Diğer önemli rollerde Jon Bernthal, Vera Farmiga, Audra McDonald, Niecy Nash-Betts gibi isimler yer alıyor. ‘Origin’ kuşkusuz olumlu eleştiriler aldı ama çok beğenildiğini söylemek zor. Oscar tahmincileri, geçtiğimiz yıllarda Afrika kökenli Amerikalı yönetmenlerden gelen filmlerin özellikle adaylık aşamasında gösterdiği başarılar nedeniyle ilk 10 için ‘Origin’in de belirli bir şansı olduğunu düşünüyorlar.

Türkiye gösterim tarihi: Henüz belli değil.

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BİR SKANDALIN PEŞİNDE

(May December)



Samy Burch ve Alex Mechanic’in Mary Kay Letourneau’nun yaşam öyküsünden esinlenerek yazdıkları senaryo, daha çok televizyona yaptığı işlerle tanınan popüler oyuncu Elizabeth’in (Natalie Portman), yeni filminde canlandıracağı gerçek bir karakter olan Gracie (Julianne Moore) üzerine yaptığı araştırmayı konu alıyor. Elizabeth, uzun bir yolculuğu göze alarak Gracie’yi evinde ziyaret ediyor. Yıllar önce ülke çapında büyük bir skandala neden olan Gracie ve genç eşinin ilişkisi, olup bitenleri anlamak isteyen Elizabeth’in ısrarcı soruları karşısında krize giriyor. ‘Bir Skandalın Peşinde’, Todd Haynes’in ‘Cennetten Çok Uzakta’ ve ‘Carol’ gibi filmlerine oranla daha farklı bir tona sahip. Cannes’da Altın Palmiye için yarıştıktan sonra New York Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ‘Bir Skandalın Peşinde’, ‘camp’ tarzı bir kara komedi ve eğlenceli bir psikolojik dram olarak niteleniyor.

Türkiye gösterim tarihi: 29 Aralık.