En iyi film dalında Oscar'ın en güçlü adayları

THE ZONE OF INTERES Yaptığı az sayıda ve birbirine pek benzemeyen filmlerle tanınan İngiliz yönetmen Jonathan Glazer, birçok eleştirmene göre 21. Yüzyıl’ın en iyi bilimkurgularından biri olan ‘Under The Skin’den 10 yıl sonra bu kez tarihsel bir dram filmine imza atıyor. Martin Amis’in 2014’te yayımlanan aynı adlı romanından esinlenen ‘The Zone of Interest’, Auschwitz kumandanı Rudolf Höss’ün, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkârlarıyla sürdürdüğü konforlu gündelik hayatı anlatıyor. Soykırımın gerçekleştiği kampın duvarlarına bakan muhteşem evleri, tren raylarıyla gaz odaları arasında kalıyor. Başrollerinde Sandra Hüller ve Christian Friedel’in oynadığı İngiltere – Polonya ortak yapımı film, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nün yanı sıra FIPRESCI ödülünü kazandı. Türkiye gösterim tarihi belli değil.

14 Şurada Paylaş!









ALL OF US STRANGERS



İngiliz yönetmen Andrew Haigh’i ‘Weekend’ ve ’45 Years’ gibi filmleriyle tanıyoruz. Haigh bu kez Taichi Yamada’nın 1987’de yayımlanan ‘Strangers’ adlı romanını temel alıyor. Adam (Andrew Scott) Londra’da oturduğu nerdeyse boş sayılabilecek binada esrarengiz komşusu Harry (Paul Mescal) ile tanışıyor ve onunla bir ilişki yaşıyor. Bir süre sonra ise 30 yıl önce çocukluğunu geçirdiği banliyö evinde annesi (Claire Foy) ve babasıyla (Jamie Bell) geçirdiği günlere dönüyor. Dünya prömiyerini Telluride Film Festivali’nde yapan, Filmekimi seçkisinde de yer alan ‘All of Us Strangers’, National Board of Review tarafından 2023 yılının en iyi 10 bağımsız filminden biri olarak seçildi. İlk bakışta ilk 10’a girmesi kolay görünmüyor ama yılın en çok beğenilen filmlerinden biri olduğu kesin.

Türkiye gösterim tarihi belli değil.