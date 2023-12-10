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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak Haber | Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu! - Son dakika haberleri

        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!

        Zonguldak'ta, etkili olan sağanağın ardından, Asma Mahallesi Tulumba sokakta, 82 yaşındaki annesi Perihan ve kardeşi Sait'i kaybeden 60 yaşındaki Yılmaz Çakar'ın, dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemek için kahveye gittiği ve maçın devre arasında evlerinin yıkıldığı haberini aldığı ortaya çıktı. Çakar, felçli bir komşuları için evin üst kısmına yeni bir yol yapıldığını belirterek, facianın bu yol yüzünden yaşandığını iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:35
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        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
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        Zonguldak'ta, heyelan altında kalıp yıkılan evde oğlu Sait Çakar (51) ile birlikte hayatını kaybeden Perihan Çakar'ın (82) diğer oğlu Yılmaz Çakar'ın (60), acı haberi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arasında öğrendiği ortaya çıktı.

        YAPILAN YOL YÜZÜNDEN OLAY YAŞANDI İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre Çakar, felçli bir komşuları için evin üst kısmına yeni bir yol yapıldığını belirterek, olayın bu yol yüzünden yaşandığını iddia etti. Yılmaz Çakar, haberi alıp geldiğinde evin ortada olmadığını ifade etti.

        "İKİ GÜN ÖNCE ANNEMLE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

        Çakar şunları söyledi: “Yol verdik, felçli diye yol verdik. Bu sefer annemizi kaybettik. Yapacak bir şey yok. En son 2 gün önce görüşmüştük annemle. Herhangi bir sıkıntısı yoktu annemin. Yukarıdan yol verince, duvar da belli oluyor zaten. Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben 60 yaşındayım. Allah’ın takdiri yapacak bir şey yok.

        "FELÇLİ HASTAYA YOL VERDİKTEN SONRA OLDU"

        Daha önce böyle bir sıkıntı olmamıştı. Orada felçli hastaya yol verdik. Yol verdikten sonra oldu. Duvar çekildi oraya, duvar demek ki ağırlığıyla yolu kaldırmadı. Ondan sonra da göçtü işte. Bana telefon geldi. Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Telefon geldi. ‘Eve gel’ dediler. Geldiğimde ev yoktu.

        O an 'yapacak bir şey yok' dedim. Artık annem, kardeşim gitti. Ev yok ki daha ne hissedeceğim. Yol verdikten sonra oldu. Demek ki yukarının suyu patlayınca dayanamayıp evi aldı gitti" dedi.

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