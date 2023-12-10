Zonguldak'ta, heyelan altında kalıp yıkılan evde oğlu Sait Çakar (51) ile birlikte hayatını kaybeden Perihan Çakar'ın (82) diğer oğlu Yılmaz Çakar'ın (60), acı haberi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arasında öğrendiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Çakar, felçli bir komşuları için evin üst kısmına yeni bir yol yapıldığını belirterek, olayın bu yol yüzünden yaşandığını iddia etti. Yılmaz Çakar, haberi alıp geldiğinde evin ortada olmadığını ifade etti.

Çakar şunları söyledi: “Yol verdik, felçli diye yol verdik. Bu sefer annemizi kaybettik. Yapacak bir şey yok. En son 2 gün önce görüşmüştük annemle. Herhangi bir sıkıntısı yoktu annemin. Yukarıdan yol verince, duvar da belli oluyor zaten. Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben 60 yaşındayım. Allah’ın takdiri yapacak bir şey yok.

"FELÇLİ HASTAYA YOL VERDİKTEN SONRA OLDU"

Daha önce böyle bir sıkıntı olmamıştı. Orada felçli hastaya yol verdik. Yol verdikten sonra oldu. Duvar çekildi oraya, duvar demek ki ağırlığıyla yolu kaldırmadı. Ondan sonra da göçtü işte. Bana telefon geldi. Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Telefon geldi. ‘Eve gel’ dediler. Geldiğimde ev yoktu.

O an 'yapacak bir şey yok' dedim. Artık annem, kardeşim gitti. Ev yok ki daha ne hissedeceğim. Yol verdikten sonra oldu. Demek ki yukarının suyu patlayınca dayanamayıp evi aldı gitti" dedi.