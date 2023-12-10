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        Bodrum FK kahroldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:08
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        Bodrum FK kahroldu
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        1'inciLig'dePlay-Off potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü evinde Tuzlaspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp büyük fırsat kaçırdı. Galibiyete çok yakınken son saniyede topu ağlarında gören yeşil-beyazlılar maç bitiminde adeta kahroldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, rakibin ceza sahalarına giremeden son anda kendilerinden puan aldığını söyledi. 

        Çok üzgün olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Son dakika gollerinin nasıl üstesinden geleceğimizi bilemiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Çok iyi niyetli bir takımız. Rakip ceza sahamıza girmeden bir puan alıp gitmesi, bizden iki puan alması bizi çok üzdü. Ancak yapacak bir şey yok, futbol bu. Mücadele gösteren, kazanmak isteyen oyuncularımı kutluyorum. Fakat kazanamadık, maalesef çok üzgünüm. 1 puanla yetinip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY / BODRUM,

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