Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme! - Antalya haberleri

        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken 30 yaşındaki Fatma İhtiyar ile kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarparak ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan cip sürücüsü 54 yaşındaki M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da kaza, Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 8 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

        3 ÇOCUĞUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre M.K. yönetimindeki cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı.

        ANNE İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

        Fatma İhtiyar kaza yerinde, Anıl İhtiyar da Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Fatma İhtiyar'ın diğer çocukları Abdullah (7) ve Emir (4) ise kazayı yara almadan atlattı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

        Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar'ın cenazeleri dün Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        CİP SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Jandarma tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü M.K. ise işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sürücü M.K. akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği