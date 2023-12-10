Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken 30 yaşındaki Fatma İhtiyar ile kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarparak ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan cip sürücüsü 54 yaşındaki M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Antalya'da kaza, Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 8 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
3 ÇOCUĞUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre M.K. yönetimindeki cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı.
ANNE İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Fatma İhtiyar kaza yerinde, Anıl İhtiyar da Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Fatma İhtiyar'ın diğer çocukları Abdullah (7) ve Emir (4) ise kazayı yara almadan atlattı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR
Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar'ın cenazeleri dün Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CİP SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Jandarma tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü M.K. ise işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sürücü M.K. akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.