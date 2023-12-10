Baraj doluluk oranı bir ayda ne kadar arttı? İSKİ, 10 Aralık baraj doluluk oranını açıkladı! Baraj doluluk oranı ne oldu?

Baraj doluluk oranı bir ayda ne kadar arttı? İSKİ, 10 Aralık baraj doluluk oranını açıkladı! Baraj doluluk oranı ne oldu?

İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 30 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 10 Aralık Pazar itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:14 facebook

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