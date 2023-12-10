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LONDRA'DA 10 BİNLERCE KİŞİ 9. KEZ SOKAKLARDA

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.