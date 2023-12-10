New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, New York, Berlin, ve Paris ve Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları verilen 8 günlük insani aranın ardından şiddetini artırarak devam ederken, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri de sürüyor.
ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını talep eden pankartlar taşıdı.
LONDRA'DA 10 BİNLERCE KİŞİ 9. KEZ SOKAKLARDA
İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.
İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.
Birçok STK'nin çağrısıyla yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta Filistin'le dayanışma ve ateşkes çağrısı için 9'uncu kez bir araya gelen protestocular İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.
Diğer yandan, Londra Metropolitan Polisi yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis minibüsleri ilk kez eylemcilerin önünde yürüyüş hızında ilerleyerek güvenliği sağladı.
BERLİN
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Şehir merkezindeki Wittenbergplatz Meydanı'nda toplananlar, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları verdi.
Gazze’de İsrail’in bombardımanları sonucu hayatını kaybeden çocuklara ve kadınlara dikkati çekilen gösteride Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze’ye özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Gazze sessizce kanıyor, çünkü dünya görmek istemiyor” ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları attı.
Güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.
PARİS'TE YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN PROTESTO
Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun yağmura aldırış etmeden sokağa inen halk, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.
Paris'te kötü hava koşullarına ve şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi Parisliler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle Millet Meydanı'na kadar yürüdü.
Ellerinde Filistin bayrakları ve şemsiyelerle yürüyen göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.